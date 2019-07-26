En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", ve yüzde 1,03 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" yüzde 0,97 ve "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033240 1,05 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015380 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015410 0,97 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015319 0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015625 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,017534 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014922 0,78 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066075 0,76 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062183 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,096013 0,74

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)