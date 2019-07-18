En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,03 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057818 2,14 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073690 2,05 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018857 2,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019549 2,02 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025883 1,98 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108895 1,96 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025226 1,96 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103240 1,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088766 1,90 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116879 1,90

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)