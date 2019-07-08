En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092279 0,75 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012074 0,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058374 0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057344 0,71 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021850 0,65 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044271 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024468 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034977 0,55 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024607 0,53 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014627 0,42

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)