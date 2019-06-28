En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015638 1,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010460 1,05 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043449 0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048955 0,92 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022280 0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084785 0,87 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052176 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073926 0,87 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098623 0,87 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111657 0,87

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)