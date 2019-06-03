En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF

", yüzde 1,15 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF

" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025763 1,27 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014042 1,15 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019970 1,00 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016996 0,99 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066406 0,98 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012131 0,98 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017625 0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050958 0,97 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069510 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032049 0,94

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)