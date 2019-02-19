En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,12 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024557 1,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014830 1,13 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014955 1,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023357 1,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023768 1,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023907 1,09 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024393 1,09 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024881 1,06 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024251 1,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026107 1,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)