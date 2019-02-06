En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027017 1,08 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021076 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063635 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033592 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093539 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024254 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051624 0,49 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051594 0,41 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097469 0,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083649 0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA