En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010206 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016691 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011512 0,55 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011652 0,52 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015609 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015945 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016011 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020432 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015790 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014423 0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)