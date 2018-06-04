En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,70 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,22 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026312 3,37 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029129 2,70 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029234 2,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021192 2,11 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021592 2,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020364 2,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020863 2,07 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012788 2,06 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020655 2,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012789 2,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)