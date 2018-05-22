En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,68 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029272 2,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026086 2,00 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028064 1,68 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021191 1,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019983 1,62 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020803 1,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020479 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012563 1,61 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021809 1,61 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021146 1,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)