En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,39 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,27 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,26 ile "Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015539 0,39 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,013973 0,27 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015290 0,26 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011329 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025408 0,16 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,013320 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016769 0,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025357 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019523 0,08 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011986 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)