En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,78 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018336 1,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051115 1,78 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018045 1,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078845 1,71 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023038 1,71 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049072 1,70 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104850 1,70 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092626 1,70 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063278 1,69 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019784 1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)