En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,63 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,079688 1,12 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,057558 0,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027601 0,63 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041938 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024472 0,28 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017893 0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020227 0,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018897 0,21 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020858 0,20 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012012 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)