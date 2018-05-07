En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,55 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024403 1,83 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017843 1,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020184 1,54 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020816 1,54 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018857 1,53 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019859 1,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019074 1,53 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020223 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019648 1,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011996 1,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)