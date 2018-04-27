En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076663 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023319 0,58 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043230 0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026519 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012633 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022815 0,20 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025951 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050164 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038391 0,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,055832 0,15

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)