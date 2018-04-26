En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,33 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013312 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,046184 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013880 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013570 0,30 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013195 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013501 0,27 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029054 0,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013495 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013714 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014127 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)