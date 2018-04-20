En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,06 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013472 1,09 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014103 1,08 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013164 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013846 1,06 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013208 1,06 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013533 1,04 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013534 1,04 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014516 1,01 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021927 0,99 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013260 0,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)