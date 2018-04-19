En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,22 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051215 3,28 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098975 3,22 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112046 3,21 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052452 3,21 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084193 3,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067546 3,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054932 2,96 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024673 2,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076112 2,96 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024637 2,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)