En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023724 0,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026479 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038835 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,056446 0,27 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049591 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050757 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052571 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078014 0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013092 0,15 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027199 0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)