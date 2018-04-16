En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013923 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013373 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013304 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013672 0,60 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013005 0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025653 0,58 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013045 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013531 0,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013125 0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013315 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)