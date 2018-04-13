En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027033 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057283 0,99 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019514 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013591 0,86 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013837 0,86 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012971 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013293 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013225 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033516 0,82 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014267 0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)