En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,75 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019289 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023330 0,76 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018200 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018748 0,75 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,019256 0,74 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018661 0,74 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,011450 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011452 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018351 0,74 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,019863 0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)