En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048316 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,028600 0,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013955 0,44 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039393 0,41 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023434 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,042749 0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,058196 0,34 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026539 0,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033419 0,33 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042696 0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)