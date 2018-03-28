En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,63 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077379 0,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044044 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,049389 0,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040921 0,37 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051302 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023159 0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,054453 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048359 0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,027708 0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017305 0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)