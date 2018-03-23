En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,65 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,64 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,63 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018559 0,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018107 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018889 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017964 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018347 0,63 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018262 0,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017810 0,62 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,011208 0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011208 0,62 Groupama Em. Altın EYF 0,018843 0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)