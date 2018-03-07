En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076124 0,84 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040060 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017313 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023136 0,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,025888 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058618 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048356 0,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,053036 0,29 Groupama Em. His. Sen. EYF 0,061142 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035096 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)