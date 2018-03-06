En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,66 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075493 0,98 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016220 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017483 0,66 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017334 0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,010913 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017854 0,65 Groupama Em. Altın EYF 0,018338 0,65 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018041 0,65 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018371 0,65 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017772 0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)