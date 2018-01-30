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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. Büyüme Ama. İki. Es. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,92 ile "Anadolu Hayat Em. Büyüme Ama. İki. Es. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027259 1,20
Anadolu Hayat Em. Büyüme Ama. İki. Es. EYF 0,054675 0,92
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013260 0,83
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023206 0,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077018 0,79
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025101 0,71
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,036680 0,58
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079566 0,57
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,025078 0,53
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046674 0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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