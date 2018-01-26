En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,82 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026894 1,07 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013230 0,85 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013602 0,82 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013613 0,82 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013234 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013918 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013532 0,77 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013332 0,75 Groupama Em. Katkı EYF 0,013635 0,72 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013546 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)