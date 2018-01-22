En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010498 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023459 0,22 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011607 0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011414 0,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF 0,012518 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012237 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,014977 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013312 0,11 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,028798 0,11 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,010849 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)