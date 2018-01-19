En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042156 0,42 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026538 0,37 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097062 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109351 0,29 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024819 0,29 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023271 0,28 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051839 0,23 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024904 0,23 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011240 0,22 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021136 0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)