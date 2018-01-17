En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,94 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94 Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94 Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075929 1,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Birinci His. Sen. EYF 0,054469 1,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021268 1,83 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022686 1,75 Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF 0,019346 1,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)