En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Anadolu Hayat Em. İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,047920 0,38 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011215 0,36 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,022810 0,35 Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,014425 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017123 0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)