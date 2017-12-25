En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 0,44 ile "Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024694 0,98 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021755 0,44 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015111 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,018995 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,016965 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF 0,012166 0,26 Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,019161 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013628 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,012058 0,19 Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028386 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)