En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,41 ile "Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF", yüzde 0,25 ile "Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF 0,022558 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017968 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 0,105941 0,21 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,041126 0,21 Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,090238 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,041465 0,19 BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF 0,045236 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,062627 0,18 Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF 0,063539 0,18 Garanti Em. Hay. Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF 0,043394 0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)