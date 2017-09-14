En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Emek_Fon_Kazandiranlar Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015616 0,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015802 0,55 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016748 0,55 Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF 0,014787 0,54 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016197 0,54 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016451 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016274 0,54 Groupama Em. Altın EYF 0,016693 0,54 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016064 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015943 0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)