En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 1,31 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF" ve yüzde 1,10 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,063326 1,57 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046402 1,31 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021687 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,019488 0,98 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012176 0,79 Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF 0,020927 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033055 0,75 Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF 0,029768 0,68 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,035816 0,66 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022429 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)