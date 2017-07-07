En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,91 ile "Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Sen.Yoğun Fon)" ve yüzde 0,79 ile "Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,73 ile "Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,210289 -0,91 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,003526 -0,79 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,034359 -0,73 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,308487 -0,69 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,973814 -0,59 Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,275185 -0,56 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,168047 -0,56 Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,365673 -0,52 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035469 -0,50 Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,045112 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)