En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 29,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 27,43 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 27,22 ile "QNB Finans Portföy ABD Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 29,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 27,43 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 27,22 ile "QNB Finans Portföy ABD Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|73,607650
|-29,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|64,937470
|-27,43
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.226,651563
|-27,22
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,163678
|-26,49
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,103975
|-26,37
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|60,106553
|-26,36
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,062040
|-26,21
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,544089
|-26,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,099627
|-26,05
|İş Portföy Altın Fonu
|0,080020
|-25,97
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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