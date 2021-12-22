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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 29,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 27,43 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 27,22 ile "QNB Finans Portföy ABD Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 29,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 27,43 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 27,22 ile "QNB Finans Portföy ABD Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF73,607650-29,39
QNB Finans Portföy Altın BYF64,937470-27,43
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.226,651563-27,22
HSBC Portföy Altın Fonu6,163678-26,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,103975-26,37
QNB Finans Portföy Gümüş BYF60,106553-26,36
Fiba Portföy Altın Fonu0,062040-26,21
Inveo Portföy Altın Fon1,544089-26,17
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,099627-26,05
İş Portföy Altın Fonu0,080020-25,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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