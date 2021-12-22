En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 29,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 27,43 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 27,22 ile "QNB Finans Portföy ABD Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: