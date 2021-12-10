Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,083561 -0,08 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,617493 -0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555702 -0,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230286 -0,02 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,683569 -1,70 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 78,934633 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027317 -1,65 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,296295 -1,13 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,502442 -0,98 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,519782 -0,84 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,078909 -0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,165951 -1,62 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 297,493128 -0,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,170449 -0,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,235242 -0,22 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120464 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,267602 -2,50 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,242456 -1,29 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,219610 -1,24 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,434368 -0,98 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,036215 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,023864 -0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,135533 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi