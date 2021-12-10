Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083561
|-0,08
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,617493
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555702
|-0,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230286
|-0,02
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,683569
|-1,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|78,934633
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027317
|-1,65
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,296295
|-1,13
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,502442
|-0,98
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,519782
|-0,84
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,078909
|-0,73
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,165951
|-1,62
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|297,493128
|-0,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,170449
|-0,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,235242
|-0,22
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120464
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,267602
|-2,50
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,242456
|-1,29
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,219610
|-1,24
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,434368
|-0,98
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,036215
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,023864
|-0,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,135533
|-0,02
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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