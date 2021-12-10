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Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,9136900,96
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1117450,92
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0775610,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu16,4050410,83
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu17,3432570,78
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,9639763,38
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF27,6301242,43
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF27,4885212,11
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF26,9091561,86
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF26,3463161,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,8313371,72
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0244371,51
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0565300,84
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu3,0406090,78
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,8392720,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)4,1018542,49
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1455372,09
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)9,6288962,04
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,1615701,94
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,1905921,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1932182,16
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,8096001,74
HSBC Portföy Değ. Fon209,6508401,60
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,1384791,57
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon3,2455341,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)4,2047271,75
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6083171,54
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0539850,95
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,9088980,94
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)3,3070720,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0651540,80
TEB Portföy Altın Fonu0,1828230,79
Deniz Port. Altın Fonu0,0931680,79
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,5749120,78
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0733030,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0168060,05
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0421430,04
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0585490,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3945270,04
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1636160,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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