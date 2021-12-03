Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032268 -0,83 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,338393 -0,17 Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,023465 -0,06 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,366315 -0,05 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,524861 -0,45 QNB Finans Portföy Altın BYF 67,096491 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,584839 -2,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,065295 -1,93 Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,985932 -1,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,054167 -1,27 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,727141 -0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,236427 -0,90 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,109812 -0,68 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,164945 -0,64 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,104328 -0,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,706986 -2,32 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,883892 -1,66 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,446802 -1,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 4,547567 -1,42 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,880015 -1,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,413089 -0,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,093659 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi