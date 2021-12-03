Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032268-0,83NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032268-0,83
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,338393-0,17
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,023465-0,06
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,366315-0,05
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,524861-0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF67,096491-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,584839-2,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,065295-1,93
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,985932-1,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,054167-1,27
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,727141-0,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,236427-0,90
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,109812-0,68
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,164945-0,64
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,104328-0,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,706986-2,32
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,883892-1,66
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,446802-1,65
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,547567-1,42
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,880015-1,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,413089-0,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,093659-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title