Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032268-0,83NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032268
|-0,83
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,338393
|-0,17
|Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,023465
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,366315
|-0,05
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,524861
|-0,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|67,096491
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,584839
|-2,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,065295
|-1,93
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,985932
|-1,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,054167
|-1,27
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,727141
|-0,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,236427
|-0,90
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,109812
|-0,68
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,164945
|-0,64
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,104328
|-0,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,706986
|-2,32
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,883892
|-1,66
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,446802
|-1,65
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,547567
|-1,42
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,880015
|-1,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,413089
|-0,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,093659
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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