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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031695-2,26
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,300252-0,67
Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,050985-0,04
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,036287-0,02
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,376896-3,68
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF57,318148-3,07
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF23,102815-2,99
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF22,845249-2,91
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF25,264061-2,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023569-10,51
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,632407-1,82
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,331314-1,52
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,052329-1,48
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,069904-1,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)8,318940-3,52
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055401-3,40
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109865-3,27
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,957244-3,20
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,071965-3,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,265267-5,13
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,142602-4,25
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon1,987469-3,07
Tacirler Portföy Değ. Fon5,677319-2,31
Neo Portföy Birinci Değişken Fon0,997075-2,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,438354-1,69
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,738972-1,37
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,256818-0,90
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,708694-0,77
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,722552-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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