Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031695 -2,26 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,300252 -0,67 Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050985 -0,04 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,036287 -0,02 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,376896 -3,68 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 57,318148 -3,07 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 23,102815 -2,99 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 22,845249 -2,91 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 25,264061 -2,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023569 -10,51 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,632407 -1,82 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,331314 -1,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,052329 -1,48 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,069904 -1,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,318940 -3,52 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055401 -3,40 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109865 -3,27 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,957244 -3,20 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071965 -3,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,265267 -5,13 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,142602 -4,25 Inveo Portföy Bir. Değ. Fon 1,987469 -3,07 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,677319 -2,31 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 0,997075 -2,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,438354 -1,69 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,738972 -1,37 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,256818 -0,90 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,708694 -0,77 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,722552 -0,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi