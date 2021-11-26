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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,138140-4,86
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,229304-4,80
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu4,286075-4,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,097815-4,74
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,068144-4,68
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.135,530128-2,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF58,290069-1,78
QNB Finans Portföy Altın BYF60,089040-1,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF69,077312-1,53
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,965110-1,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026338-4,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,147536-4,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,069563-4,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,060730-4,52
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,053117-4,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,207898-4,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,150764-4,73
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,086035-4,70
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,217142-4,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,100927-4,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,173438-4,98
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,333708-4,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,141237-4,05
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,742770-4,03
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,064084-3,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,732760-4,79
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,102479-4,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,755833-4,52
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,314124-4,41
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,370084-4,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,160738-4,82
Fiba Portföy Altın Fonu0,056941-4,79
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,096248-4,76
Garanti Portföy Altın Fonu0,188821-4,75
İş Portföy Altın Fonu0,073970-4,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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