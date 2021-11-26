Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,138140
|-4,86
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,229304
|-4,80
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,286075
|-4,77
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,097815
|-4,74
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,068144
|-4,68
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.135,530128
|-2,23
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|58,290069
|-1,78
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|60,089040
|-1,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|69,077312
|-1,53
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,965110
|-1,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026338
|-4,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,147536
|-4,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,069563
|-4,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,060730
|-4,52
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053117
|-4,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,207898
|-4,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,150764
|-4,73
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,086035
|-4,70
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,217142
|-4,68
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,100927
|-4,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,173438
|-4,98
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,333708
|-4,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,141237
|-4,05
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,742770
|-4,03
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,064084
|-3,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,732760
|-4,79
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,102479
|-4,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,755833
|-4,52
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,314124
|-4,41
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,370084
|-4,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,160738
|-4,82
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,056941
|-4,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,096248
|-4,76
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,188821
|-4,75
|İş Portföy Altın Fonu
|0,073970
|-4,74
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık
Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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