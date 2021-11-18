Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032372-0,75NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,360099-0,53Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032372
|-0,75
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,360099
|-0,53
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238871
|-0,20
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575318
|-0,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,866601
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022526
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,107955
|-0,44
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,855113
|-0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,025204
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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