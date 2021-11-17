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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,367362-0,10HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,576388-0,05Kare Portföy Bir. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,367362-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,576388-0,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032617-0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,867267-0,01
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF23,261383-1,58
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF20,593273-1,56
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,805198-1,34
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF17,086517-1,32
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF22,322703-1,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)116,511449-2,27
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,000289-2,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,147667-1,85
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,119722-1,74
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,037339-1,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon5,263169-0,92
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,171510-0,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,814647-0,40
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,033692-0,38
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,191153-0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,354234-1,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,703622-1,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,065421-1,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,451159-1,24
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,579806-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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