Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,367362 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576388 -0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032617 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,867267 -0,01 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 23,261383 -1,58 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 20,593273 -1,56 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 21,805198 -1,34 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 17,086517 -1,32 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 22,322703 -1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 116,511449 -2,27 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,000289 -2,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,147667 -1,85 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,119722 -1,74 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,037339 -1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,263169 -0,92 Inveo Portföy Atak Değişken Fon 1,171510 -0,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,814647 -0,40 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,033692 -0,38 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,191153 -0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,354234 -1,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,703622 -1,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,065421 -1,26 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,451159 -1,24 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,579806 -1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi