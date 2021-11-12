En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,38 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,38 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105261
|-1,43
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,928083
|-1,39
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052676
|-1,38
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,922828
|-1,24
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,855718
|-0,98
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,194003
|-0,97
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150886
|-0,87
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|111,237126
|-0,83
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,076239
|-0,81
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,066111
|-0,72
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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