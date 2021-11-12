En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,38 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,38 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105261-1,43
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,928083-1,39
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052676-1,38
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,922828-1,24
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,855718-0,98
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,194003-0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,150886-0,87
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)111,237126-0,83
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,076239-0,81
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,066111-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Önce güvenini kazandılar sonra dolandırdılar! Gaziye 34 bin TL'lik akılalmaz tuzak

Önce güvenini kazandılar sonra dolandırdılar! Gaziye 34 bin TL'lik akılalmaz tuzak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title