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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 1,11 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,25 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 0,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 1,11 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,25 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 0,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,071429-1,11
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,969060-0,25
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021124-0,17
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,091735-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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