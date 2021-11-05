En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 1,11 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,25 ile "KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu" ve yüzde 0,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle: