Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,285378 0,87 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,051078 0,85 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,085027 0,85 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,115973 0,79 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,457669 0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049607 3,57 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,961362 2,92 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,173243 2,86 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,968965 2,48 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,125675 2,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,405493 2,62 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,147942 2,38 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,725503 2,38 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 19,885928 2,37 Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123716 2,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,449936 2,33 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,168672 2,27 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,357910 1,93 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,292538 1,76 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,147408 1,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,327136 1,75 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,340331 1,57 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,631767 1,57 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,499714 1,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,925377 1,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Nurol Portföy Altın Fonu 1,083421 0,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,045504 0,12 HSBC Portföy Altın Fonu 4,563505 0,11 Inveo Portföy Altın Fon 1,163072 0,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,077101 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,075271 0,07 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,809847 0,07 TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu 1,018202 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,027291 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,730681 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi