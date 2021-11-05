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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2853780,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0510780,85
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0850270,85
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1159730,79
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,4576690,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0496073,57
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9613622,92
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1732432,86
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,9689652,48
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1256752,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,4054932,62
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1479422,38
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,7255032,38
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,8859282,37
Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1237162,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,4499362,33
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,1686722,27
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,3579101,93
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,2925381,76
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1474081,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3271361,75
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,3403311,57
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6317671,57
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4997141,29
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,9253771,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Nurol Portföy Altın Fonu1,0834210,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,0455040,12
HSBC Portföy Altın Fonu4,5635050,11
Inveo Portföy Altın Fon1,1630720,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0771010,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0752710,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,8098470,07
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0182020,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0272910,07
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7306810,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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