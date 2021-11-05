Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,285378
|0,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,051078
|0,85
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,085027
|0,85
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,115973
|0,79
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|11,457669
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049607
|3,57
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,961362
|2,92
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,173243
|2,86
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,968965
|2,48
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,125675
|2,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,405493
|2,62
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,147942
|2,38
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,725503
|2,38
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|19,885928
|2,37
|Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,123716
|2,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,449936
|2,33
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,168672
|2,27
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,357910
|1,93
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,292538
|1,76
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,147408
|1,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,327136
|1,75
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,340331
|1,57
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,631767
|1,57
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,499714
|1,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,925377
|1,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,083421
|0,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,045504
|0,12
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,563505
|0,11
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,163072
|0,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,077101
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,075271
|0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,809847
|0,07
|TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
|1,018202
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,027291
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,730681
|0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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