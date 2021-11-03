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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,929070-1,99
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,136407-1,83
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,094151-1,79
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,131824-1,63
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,132649-1,49
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,113607-1,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,890692-1,18
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,151118-1,10
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon0,999933-1,09
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,116160-1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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