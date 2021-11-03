En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,83 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,79 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: